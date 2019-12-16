كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تحديث جعل الرسائل النصية على نظام “Android” أشبه بـ “iMessage”

متابعة-سنيار: غيّرت Google أخيرا رمز التبديل في أحد التحديثات التي تجعل الرسائل النصية على نظام Android أشبه بـ iMessage.

إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، فيجب أن يدعم تطبيق رسائل Google رسميا ميزات “الدردشة” مثل إيصالات القراءة، ومؤشرات الكتابة، ودعم أفضل لرسائل الصور والمجموعات.

التحديث هو نتيجة لجهود استمرت سنوات من قبل Google للتخلص من الرسائل القصيرة، والتي تم إنشاؤها قبل عقود من تغيير الهواتف الذكية الأولى لطريقة تفكيرنا في الرسائل النصية.

أعلنت Google في نوفمبر أنها تقوم بترقية تطبيق الرسائل لدعم خدمات الاتصالات الغنية (RCS)، وهو المعيار الأحدث الذي يسمح بإرسال الرسائل عبر شبكة Wi-Fi، إلى جانب جميع ميزات “الدردشة” الأخرى التي تتوقعها من تطبيق المراسلة في 2019.

هذه الترقيات لا تعمل إلا عند إرسال الرسائل النصية إلى شخص يستخدم أيضا تطبيق المراسلة الذي يدعم RCS، ويمكنك معرفة ما إذا كانت رسائلك عبارة عن RCS أو SMS عن طريق النظر إلى نافذة الإنشاء قبل البدء في الكتابة؛ وسيتم تصنيف سلاسل الرسائل التي تدعم RCS على أنها “رسالة دردشة”.

Advertisements

ورغم أن رسائل Android الجديدة “الدردشة” قد تعمل بشكل مشابه لـ iMessage ، فإن Apple لا تدعم RCS في خدمات المراسلة الخاصة بها، لذلك، سيتم إرسال أي رسائل بين مستخدمي iOS و Android عبر نفس معيار الرسائل النصية القديمة.

“سنحتاج إلى أن تعتمد Apple أيضا RCS، من أجل تحسين هذه التجربة أيضا لمستخدمي iPhone”، كما أوضح مدير إدارة منتجات جوجل Sanaz Ahari ، في مقابلة في نوفمبر.

من جانبها ، لم تعلن شركة Apple علنا عن موقفها من معيار RCS، ولكن قيل إن الشركة أجرت “مناقشات” حول هذا الموضوع.