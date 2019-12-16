- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مذنب بوريسوف العابر للنجوم يضىء فى صور تلسكوب هابل الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كان اكتشاف بوريسوف الأول من نوعه، فبينما تم اكتشاف Ouuamua، كويكب بين النجوم في عام 2017، إلا أن هذا الكائن المعروف أيضًا باسم C / 2019 Q4، هو أول مذنب بين النجوم اكتشفه البشر.
مذنب بين النجوم
وقالت هايدي هامل عالمة الفلك الكوكبي في ناسا : "هذا الكائن هو في اعتقادنا زائر من الفضاء بين النجوم، حيث تم اكتشافه في أغسطس من هذا العام، واستناداً إلى ما تم رصده، نعتقد أنه مذنب من نظام كوكبي آخر".
والتقطت هذه الصور للمذنب على بعد حوالي 203 ملايين ميل من الأرض، وقد شوهد أمام مجرة حلزونية بعيدة تعرف باسم 2MASX J10500165-0152029.
ويمكنك رؤية ذيل المذنب من الغبار حتى اليمين، وأن جوهر الكائن الساطع يبدو ملطخًا، حيث كان هابل يصور الكائن بينما يتتبع حركته أيضًا.
ويعد مذنب 2 / بوريسوف هو جسم غريب من المحتمل ألا يزيد طوله عن 3200 قدم (حوالي كيلومتر واحد) أو بطول تسعة ملاعب لكرة القدم.
ويتوقع العلماء أن المذنب سوف يقترب من الأرض في وقت لاحق من هذا الشهر في أواخر ديسمبر، حيث يمر على بعد 180 مليون ميل (290 مليون كم).
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مذنب بوريسوف العابر للنجوم يضىء فى صور تلسكوب هابل الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.