شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالأرقام.. هكذا يسيطر فيس بوك على عالم السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فيس بوك حاليا للتحقيقات بسبب انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار، وهو ما قد يضطر فيس بوك إلى الابتعاد عن خططه لدمج عائلة تطبيقات الوسائط الاجتماعية معا، بما فى ذلك فيس بوك وإنستجرام وواتس آب وماسنجر، فوفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، تدرس لجنة التجارة الفيدرالية البحث عن أمر قضائى ضد خطط الشركة لربط خدماتها ببعضها البعض، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه سيجعل من الصعب تقسيم الشركة فى نهاية المطاف فى حالة صدور قرار صارم بشأن مكافحة الاحتكار.

ويعد فيس بوك صاحب نصيب الأسد فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي حول العالم، وقد رصد تقرير لموقع statista الأمريكى للإحصاءات عن عدد المستخدمين النشطين شهريا على كل منصات التواصل الاجتماعى ونصيب فيس بوك منها وهو ما نعرضه كما يلى:

- فيس بوك: حوالى 2449 مليون مستخدم.

- واتس آب: حوالي 1500 مليون مستخدم.

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- ماسنجر: حوالى 1300 مليون مستخدم.

- انستجرام: حوالى 1000 مليون مستخدم.

- تويتر: حوالى 330 مليون مستخدم.

- سناب شات: حوالى 322 مليون مستخدم.

- بنترست: حوالى 210 ملايين مستخدم.