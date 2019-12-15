شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: الذكاء الاصطناعى يمكنه الحد من خطر انتحار الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا للإحصائيات، فإن معدل الانتحار للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا ارتفع بنسبة 56٪ بين عامى 2007 و2017. بحسب ما ذكر موقع techxplore وأن أكثر من نصف المشردين فى هذه الفئة العمرية فى أمريكا قد راودتهم فكرة الانتحار.

فيبى فيايانوس، استاذ مساعد فى الهندسة الصناعية وهندسة النظم وعلوم الكمبيوتر فى كلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا فيتربى، قامت بتجنيد مساعدة حليف قوى - الذكاء الاصطناعى - للمساعدة فى التخفيف من خطر الانتحار.



الانتحار

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وقالت فيانوس، في هذا البحث، أردنا إيجاد طرق لتخفيف التفكير الانتحارى والموت بين الشباب، فكانت فكرتنا هى الاستفادة من معلومات الشبكة الاجتماعية الواقعية لبناء شبكة دعم.

فيانوس المديرة المساعدة فى مركز الذكاء الاصطناعى في المجتمع التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا وفريقها على مدار العامين الماضيين يعملون على تصميم خوارزمية قادرة على تحديد من سيكون في مجموعة اجتماعية واقعية معينة، لديه علامات للانتحار وكيفية التخفيف من هذا الخطر.

وقالت فيانوس "يمكن أن تحسن خوارزمياتنا من كفاءة تدريبات الوقاية من الانتحار لصالح هؤلاء السكان المعرضين للخطر بشكل خاص".

وأضافت، من خلال هذه الدراسة، يمكننا أيضًا مساعدة صناع السياسة الذين يتخذون قرارات بشأن تمويل مبادرات منع الانتحار ، عن طريق اطلاعهم على الحد الأدنى من الأشخاص الذين يمكن تدريبهم للقيام بدور في مكافحة الانتحار.