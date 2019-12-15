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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد مجرة أندروميدا بتلسكوب لأول مرة.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر
مجرة أندروميدا
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فتعد مجرة أندروميدا المعروفة أيضًا باسم M31، أقرب مجرة رئيسية لمجرة درب التبانة الخاصة بنا، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، فقد اعتقد علماء الفلك الأوائل أنه سديم، أو سحابة متوهجة من غبار الفضاء.
ولقد رأى سايمون ماريوس ذلك من خلال تلسكوب لأول مرة، ولكنه لم يستطع أن يعرف أن هذا الجسم كان في الواقع مجرة مليئة بحوالي تريليون نجم، واستغرق الأمر 300 سنة أخرى قبل أن يأتي إدوين هابل ويتوصل إلى حقيقة أنها مجرة.
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