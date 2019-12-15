شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد مجرة أندروميدا بتلسكوب لأول مرة.. فى مثل هذا اليوم بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه منذ أكثر من 4 قرون كان أول رصد لمجرة أندروميدا جارتنا، وهى المجرة المتوقع اصطدامها بدرب التبانة فى وقت ما، حيث تم التقاطها في 15 ديسمبر 1612، فشوهدت مجرة أندروميدا من خلال تلسكوب لأول مرة من جانب عالم فلك ألماني يدعى سيمون ماريوس.



مجرة أندروميدا

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ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فتعد مجرة أندروميدا المعروفة أيضًا باسم M31، أقرب مجرة رئيسية لمجرة درب التبانة الخاصة بنا، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، فقد اعتقد علماء الفلك الأوائل أنه سديم، أو سحابة متوهجة من غبار الفضاء.

ولقد رأى سايمون ماريوس ذلك من خلال تلسكوب لأول مرة، ولكنه لم يستطع أن يعرف أن هذا الجسم كان في الواقع مجرة مليئة بحوالي تريليون نجم، واستغرق الأمر 300 سنة أخرى قبل أن يأتي إدوين هابل ويتوصل إلى حقيقة أنها مجرة.