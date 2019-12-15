شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس أمازون يطلق رحلة تجريبية سياحية إلى الفضاء... فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة "Blue Origin" التى أسسها مالك شركة أمازون، جيف بيزوس، ثانى رحلة تجريبية إلى الفضاء بهدف تأسيس السياحة الفضائية.

وأقلع الصاروخ التجريبى من موقع فى ريف تكساس، الأربعاء الماضى، وصعد لأكثر من 60 ميلا فى الجو العلوى، وعبر حدود الغلاف الجوى، على نطاق أوسع من رحلتهم السابقة.

وتعتبر هذه الرحلة هى الرحلة التجريبية الثانية عشرة التابعة لنظام الصاروخ والمركبات الفضائية المستقل الخاص بشركة "Blue Origin" والذى يطلق عليه "New Shepard".

Advertisements

ويقدر الخبراء إن هذه الرحلة ستكون الرحلة الأخيرة التجريبية، قبل البدء بتقديم رحلات فضائية مدفوعة لعملاء.

وقال مدير مبيعات فى الشركة، أريان كورنيل، فى وقت سابق من هذا العام، إن الشركة تتطلع إلى نقل المسافرين فى عام 2019، لكن تلك الخطط تغيرت، حيث أعلنت الشرطة من خلال بثها مشاهد الاطلاق بشكل مباشر على الانترنت عن "قرب الموعد".

فيما صرح الرئيس التنفيذى بوب سميث بأن الرحلات السياحية ستبدأ على الأرجح العام المقبل، بحسب "سى إن إن".

وكبسولة "New Shepard" التى ستؤوى الركاب مجهزة بنوافذ كبيرة لإطلالة بانورامية، تنفصل عن الصاروخ بالقرب من الجزء العلوى من مسار رحلتها.

وارتفعت الكبسولة الأربعاء الماضى لمسافة 343 ألف قدم سيتمكن ركاب المستقبل من تجربة بضع دقائق من انعدام الوزن قبلالهبوط.

وتم استخدام ثلاثة مظلات لإبطاء الكبسولة عند عودتها إلى الأرض بسرعة تقدر بـ 16 ميلا فى الساعة، واستغرقت الرحلة ما يزيد قليلا عن 10 دقائق من الإقلاع إلى الهبوط.