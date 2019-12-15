تكنولوجيا: هاتف Pixel 4 يحتل المركز الخامس في تقنية الصوتيات في تصنيف DxOMark

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت شركة جوجل أن تحتل المركز الخامس بهاتف Pixel 4 في تقنية الصوتيات، وذلك وفقاً لتصنيف DxOMark هذا العام.

ظهرت قائمة DxOMark لتقنية الصوتيات في الهواتف الذكية التي انطلقت هذا العام، حيث سجل هاتف Pixel 4 في التصنيف 68 نقطة، ويأتي في القائمة بعد كلاً من هاتفي Asus ROG Phone II وأيضاً هاتف ابل iPhone 11 Pro Max.

ويشير تقرير DxOMark إلى أن هاتف Pixel 4 قدم آداء جيد في إختبارات تشغيل الصوتيات، كما قدم الهاتف آداء ممتاز في bass وتضخيم الصوتيات بشكل خاص مع حجم الجهاز الصغير، إلا أنه لا يعد الأفضل في ميزة bass مقارنة بالإصدارات الأعلى في القائمة.

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من جانب أخر يقدم هاتف Pixel 4 مستويات جيدة في تسجيل الصوتيات، والتي تأتي واضحة ونقية ودون تشويه، مع آداء جيد أيضاً في الصوتيات عند تسجيل الفيديو.

ولقد أكد تقرير DxOMark على أن جوجل إستطاعت أن تقدم ترقية واضحة في تقنية الصوتيات في هاتف Pixel 4 مقارنة بإصدارات العام الماضي.

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