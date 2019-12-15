تكنولوجيا: اختراق نظام مستشفى كبير بنيوجيرسى وإجباره على دفع فدية.. اعرف التفاصيل

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ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، لم تذكر منظمة Hackensack Meridian Health في بيانها المبلغ الذي دفعته لاستعادة السيطرة على أنظمتها، ولكنها قالت إنها تحمل تغطية تأمينية لمثل هذه الحالات الطارئة.
وأجبر الهجوم المستشفيات على إعادة جدولة العمليات الجراحية غير الطارئة والأطباء والممرضات لتقديم الرعاية دون الوصول إلى السجلات الإلكترونية.
وقال النظام، إنه تم نصحه من جانب الخبراء بعدم الكشف عن أنه كان ضحية لهجوم الفدية بعدها مباشرة، وقالت إن الأنظمة السريرية الأساسية لشبكتها عادت إلى العمل، وأن متخصصي تكنولوجيا المعلومات كانوا يعملون على إعادة جميع تطبيقاتها إلى الإنترنت.
كما قالت Hackensack Meridian، إنه ليس لديها أي إشارة إلى أن أي معلومات خاصة بالمريض كانت عرضة للوصول أو الكشف غير المصرح به، مضيفة: "أنها أبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والسلطات الأخرى بسرعة وتحدثت مع خبراء الأمن السيبراني والطب الشرعي".
وتدير هذه المنظمة الصحية 17 مستشفى للرعاية المركزة والتخصصية ودور رعاية المسنين ومراكز العيادات الخارجية ومرفق كاريير كلينيك للأمراض النفسية.
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