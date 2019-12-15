شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول تعليق من هزاع المنصوري عقب حصوله على ميدالية من ناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول تعليق له عقب حصوله على "ميدالية الخدمة العامة المتميزة" من "ناسا"، قال رائد الفضاء الإماراتي "هزاع المنصوري" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر :"أتشرف بحصولي على "ميدالية الخدمة العامة المتميزة" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وأهدي هذا الإنجاز للقيادة التي آمنت بجهودنا ومكنّت قدراتنا ولفريق مركز محمد بن راشد للفضاء الذي ساهم في نجاح مهمة طموح زايد".

وفي نفس السياق هنأ مركز محمد بن راشد للفضاء، رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى بمناسبة حصوله ميدالية الخدمة العامة المتميّزة" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والذى يعتبر أول من نفذ مهمة علمية إماراتية فى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وقال مركز محمد بن راشد:" نبارك لرائد الفضاء هزاع المنصوري بمناسبة حصوله على "ميدالية الخدمة العامة المتميّزة" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والتي تُقدَّم لأصحاب الإنجازات المتميّزة، والتي تترك أثراً عميقاً على نجاح مهمّات ناسا".

الجدير بالذكر أن "المنصورى" أجرى خلال تواجده فى محطة الفضاء الدولية 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.