شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "واتس آب" يطرح تحديثا يسهل التعامل للشركات والان مع تفاصيل الخبر
ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" إن التحديث الجديد لواتس آب تم طرحه على النسخة التجريبية "بيتا" لنظام تشغيل "أندرويد"، وسيسمح تحديث "واتس آب بزنس" بتقديم "بطاقات معلومات" تقدم المعلومات الأساسية للشركات، والتي يمكن لأي مستخدم الإطلاع عليها بسهولة قبل التواصل مع الشركة.
ووضع "واتس آب" الأيقونة الجديد الخاصة ببطاقة المعلومات، بجوار علامة التبويب الرئيسية "الكاميرا" الموجودة في أعلى التطبيق، وسيساعد التحديث الجديد، حسابات الأعمال المعنية في مشاركة معلوماتهم عن أنفسهم بسهولة لكل مستخدمي "واتس آب".
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