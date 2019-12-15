كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| أفضل المنتجات التقنية في 2019

كان عام 2019 الذي شارف على نهايته حافلاً بإطلاق العديد من المنتجات التقنية التي حققت نجاحاً في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من أفضل المنتجات التقنية لعام 2019، بحسب موقع غير باترول الإلكتروني:

1- إلين وير لابتوب

تزداد الحواسب المحمولة نحافة مع مرور الوقت، وهي ميزة رائعة تجعل من هذه الأجهزة سهلة الحمل. ويتميز هذا الحاسوب بشاشة 17 بوصة، وهيكل بسماكة 1.2 بوصة، ويوفر قوة فائقة فريدة من نوعها، وهو مناسب لحقيبة السفر، ويمكن استخدامه لمدة تصل لـ 10 سنوات.

2- أبل ماك برو

على الرغم من مواصفاته البسيطة، مثل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي وضعف وحدة معالجة الرسومات، يمكن القول إن أحدث جهاز ماك من أبل يتميز بالشكل المعياري المستطيل الشكل وبسعر يصل إلى 6000 دولار.

3- ديزني +

مر أكثر من عقد من الزمان، منذ أن بدأت نيتفليكس تقديم خدمات بث المحتوى، ومنذ ذلك الوقت، ظهر عدد لا يحصى من المنافسين، ومؤخراً برزت خدمة ديزني + كمنافس شرس، من خلال أرشيف لا مثيل له من برامجها الممتعة.

4- رونين إس سي

تم تصميم هذه الأداة لتحقيق الاستقرار في الكاميرات الشهيرة التي لا تحتوي على مرايا، وهي أصغر حجماً وأخف من الموديلات الأقدم التي تستخدمها شركة دي جي آي، أضف إلى ذلك القدرة على تتبع موضوع ما والتحكم عن بُعد من هاتفك الذكي.

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5- كاميرا فوجي فيلم جي إف إكس 100

لقد كانت الكاميرات ذات الصور الكبيرة ذات التنسيق المتوسط إلى حد كبير من اختصاص مصوري الاستوديو، الذين يتمتعون عادة برفاهية قضاء وقتهم في إعداد اللقطات بعناية، وعشرات الآلاف من الدولارات للإنفاق على أدواتهم. لكن هذه الكاميرا تقدم أحد التنسيقات الحصرية للتصوير الفوتوغرافي، من خلال مزاوجة وسائل الراحة الشائعة بين الكاميرات الأقل تكلفة ذات المرايا، مع مستشعر متوسط الحجم.

6- غوغل بيكسل 3 أي

يشتمل هذا الهاتف ذو الكفاءة المتوسطة والتصميم المريح على كاميرا رائعة تستحق، ولا يمثل هذا الهاتف قيمة رائعة فحسب، بل يؤكد على أهمية الكاميرا في تصميم أي هاتف حديث.

7- كيندل أوسيس

كانت شركة كيندل من الشركات الرائدة في إنتاج القارئات الإلكترونية على مدى 10 سنوات، ويعد طراز أوسيس 2019 أحدث إضافة في هذا المجال، مع سعي الشركة إلى محاكاة القراءة الورقية، وقدمت في هذا التصميم شاشة تملك القدرة على تغيير درجة حرارة اللون بدقة إلى ظلال اللون الأصفر.

8- أوكولوس كويست

تقدم سماعات الرأس متعددة الإمكانات لعشاق الواقع الافتراضي مجموعة من الميزات المثالية المأخوذة من النماذج السابقة، مع تصميم لاسلكي وأجهزة التحكم في التتبع اليدوي، للحصول على تجربة مثالية تنقلك على عالم من السحر والخيال.

9- شاشة سامسونغ سبيس

قد تصبح الشاشات أكثر نحافة وإشراقاً، ولكنها ستشغل دائماً مساحة على مكتبك، سواء كنت تستخدمها أم لا. تريد سامسونغ تغيير ذلك من خلال سبيس مونيتور، التي كشف النقاب عنها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس في بداية العام. من خلال حامل الذراع المدمج القابل للضبط، يمكن تحريك الشاشة بحرية لتمنحك المساحة التي تحتاجها على المكتب.

10- سوني أي 7 آي آي في

يضطر المصورون في كثير من الأحيان للاختيار بين الاستبانة أو السرعة، عند الاختيار بين الكاميرات، فبعضها يتمتع بقدرة قصوى على التركيز التلقائي بسرعة كبيرة، في حين تتمع كاميرات أخرى برقم مرتفع من الميغا بيكسل، لكن كاميرا سوني أي 7 آي آي في تملك قدرة كبيرة في كلا المجالين، بفضل مستشعر الإضاءة الخلفية الجانبية بدقة 61 ميجابكسل، ونقاط التركيز التلقائي التي تغطي 99.7% من الإطار، وسرعة 10 إطارات لكل ثانية.