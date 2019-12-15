تكنولوجيا: صور حية لكاميرة سوني A7S3 التي تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر تقرير جديد أول الصور الحية لكاميرة Sony A7S3، التي تظهر بتصميم أكثر سماكة من الجيل السابق، والتي تأتي وفقاً للتسريبات بميزة تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية.

أشارت بعض التسريبات السابقة إلى أن عملاق تصنيع الكاميرة سوني تعمل في الوقت الحالي على تطوير براءة إختراع جديدة، واليوم تظهر كاميرة Sony A7S3 في أول الصور الحية في تجربة عملية.

وتؤكد الصورة الحية لكاميرة Sony A7S3 على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم أكثر سماكة من الجيل السابق، كما أشار مصدر التسريبات إلى أن هذا الإصدار سينطلق بميزة دعم تسجيل فيديو بدقة 4K وعند 120 إطار لكل ثانية.

ولقد أكد المصدر الإعلامي على أن نموذج كاميرة Sony A7S3 الذي يظهر في الصور الحية سيأتي بنظام تبريد بمروحة، كما أن تسجيل الفيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية سيكون أحد الإختيارات المتاحة في تسجيل الفيديو، أيضاً ينطلق هذا الإصدار إلى الأسواق بعنوان Sony A7S3 أو A7S4 نظراً للتصميم الأكثر سماكة لهذا الإصدار، والذي يحاكي كاميرة A7R4.

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يذكر أن سوني كانت قد أكدت في تصريحات رسمية سابقة، على أنها تعمل على تطوير الإصدار القادم من كاميرة A7S2، التي ستنطلق بمميزات تتخطى التوقعات، لذا قد تكون نقطة التسويق الأولى لهذا الإصدار في دعم تسجيل فيديو بدقة 4K وعند 120 إطار لكل ثانية، ومن المتوقع أيضاً أن تضم الكاميرة شاشة بجودة عرض أعلى.

كما تشير التسريبات إلى خطط سوني للإعلان الرسمي عن كاميرة Sony A7S3 في فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 الذي يبدأ في 7 من يناير.

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