شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزالة غابات الأمازون بالبرازيل ترتفع بأكثر من الضعف عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت بيانات رسمية تؤكد ارتفاع معدلات إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية في نوفمبر بنسبة 104٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2018.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، يعد حجم الغابات التي تبلغ مساحتها 563 كيلومترًا مربعًا (217 ميلًا مربعًا) التي تمت إزالتها خلال هذا الشهر أعلى رقم لأي شهر نوفمبر منذ عام 2015، وفقًا للمعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء (INPE) ، والذي يوفر بيانات رسمية عن إزالة الغابات.

كما أنه تعتبر هذه زيادة كبيرة خاصة خلال موسم الأمطار، عندما تتباطأ إزالة الغابات بشكل عام، ولكن خلال الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، تم تخفيف القيود المفروضة على استغلال ثروات الأمازون الهائلة، وكنتيجة بلغ مجموع إزالة الغابات 8،974.3 كيلومتر مربع.

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ويقدر هذا بما يقرب من ضعف مساحة 4887.7 كيلومتر مربع التي تم الإبلاغ عنها في أول 11 شهرًا من عام 2018، وتم جمع البيانات بواسطة نظام DETER القائم على الأقمار الصناعية، والذي يراقب إزالة الغابات في الوقت الفعلى.

وهناك نظام آخر يعتمد على الأقمار الصناعية يستخدمه المعهد الوطني للملكية الصناعية والمعروف باسم PRODES، والذي يعتبر أكثر دقة ولكنه أبطأ في تجميع البيانات، أفاد في أواخر شهر نوفمبر أنه في فترة الـ 12 شهرًا التي بدأت في أغسطس 2018، اجتازت إزالة الأمازون البرازيلية حد 10000 كيلومتر مربع منذ أول الوقت لعام 2008.