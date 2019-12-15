شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد 2019.. هذه الكلمات الأكثر بحثا على جوجل خلال العام فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شركة جوجل كما هو الحال كل عام، عن أبرز الكلمات بحثًا عبر محركها الشهير للبحث على الإنترنت، وبفضل بيانات "جوجل تريند"، أصبح لدينا القدرة للتعرف على اهتمامات المستخدمين فى مصر والوطن العربى والعالم كله، وفى هذا التقرير الذى تداولته مواقع ألمانية، يتضح لنا أكثر الكلمات التى بحث عنها العرب على جوجل خلال العام 2019.

ويشير التقرير إلى أنه فى شمال إفريقيا والمغرب بالتحديد تصدر كأس أمم أفريقيا (كان 2019) قائمة البحث فى جوجل، يليه موقع لعبة "free fire" وبعدهما موقع "go4kora" لمتابعة مباريات كرة القدم، وفى الجزائر جاءت نتائج شهادة التعليم الابتدائى 2019 هى الأولى، وكأس الأمم الأفريقية (كان 2019) فى المرتبة الثانية، وتيك توك، الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، فى المرتبة الثالثة.

كأس أمم أفريقيا (كان 2019) كان حاضرًا أيضا بقوة فى تونس متبوعا بموقع "gooal" لمتابعة مباريات كرة القدم، أما فى مصر قام الكثيرون بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2019، بعدها عن موقعTazkarti ، وتبعهما البحث عن الممثلة منى فاروق، وأغنية مافيا لمحمد رمضان.

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يوضح التقرير أنه فيما يتعلق بدول عربية آسيوية، قام الكثيرون فى السعودية بالبحث عن "ممارس بلس" وهو النظام الموحد لخدمات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومنصة "أبشر توظيف"، التى تقدم قائمة بالوظائف المتاحة فى السعودية، أما الإمارات العربية، فاهتماماتها اتجهت صوب الدورى الهندى الممتاز للكريكيت وبطولة العالم للكريكيت، وفى العراق كان الأكثر بحثًا عنه هو نتائج السادس الابتدائى 2019، ونتائج الثالث المتوسط 2019.

وفى سوريا تصدر المسلسلان "دقيقة صمت" و"الهيبة – الحصاد"، قائمة البحث، أما الأردن جاء برنامج الدعم التكميلى (تكافل)، للاستفادة من أموال ممنوحة للأسر الأردنية، فى المقدمة، ثم نتائج التوجيهى 2019، وأخيرًا فى لبنان اهتم أكثر الباحثين بلعبة ببجى.