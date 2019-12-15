شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قطار صينى بتكلفة 120 مليون جنيه استرلينى يعمل على سكك حديد افتراضية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ القطار الذى يعمل على مسارات افتراضية بفتح أبوابه أمام المسافرين لأول مرة في سيتشوان بالصين، والذى يستخدم شبكة من المستشعرات بدلاً من المسارات التقليدية، حيث تم الكشف عنه لأول مرة قبل عامين، لكنه لم ينطلق إلا هذا الشهر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيراقب قطار ART T1 أبعاد الطرق ويرسم طريقه بدلاً من أن يثبت على المسارات الحقيقية.



قطار الصين وكلف خط السكك الحديدية الافتراضي، الذى يمتد لمسافة 11 ميلاً (17.7 كم) عبر وسط مدينة ييبين، ما يقدر بنحو 1.128 مليار يوان (120 مليون جنيه إسترليني)، كما يجلس إنسان وراء مكان قيادة القطار، لكنه لن يقوده، فإن دوره هو أن يكون في حالة تأهب في حالة الفشل أو الطوارئ.

قطار الصين Advertisements وإذا استمر القطار خارج الخطوط الصفراء المحددة له أو كان هناك عائق في مكانه، فسيتم التبديل تلقائيًا إلى الوضع اليدوي، وستقوم مجموعة من LIDAR و GPS بتوجيه القطار في الشوارع، على غرار السيارات المستقلة التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم.

قطار الصين ويتوقع لما يصل إلى 10000 مسافر استخدام القطار الجديد يوميًا، حيث سيرتفع عددهم إلى 25000 بعد توصيله بشبكة السكك الحديدية عالية السرعة القريبة.

قطار الصين ويمكن لخط قطار Yibin ART T1 السفر بسرعة 43 ميلاً في الساعة (70 كيلومتراً في الساعة) ويحمل ما يصل إلى 300 راكب في المرة الواحدة.

قطار الصين

تم تطوير نظام السكك الحديدية، الذي يطلق عليه ART أو الحكم الذاتي السريع للسكك الحديدية السريعة، من جانب شركة CRRC الصينية، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للقطارات في العالم، من أجل تسريع وسائل النقل العام في مدينة تشوتشو التي يبلغ عدد سكانها حوالي أربعة ملايين نسمة، قبل نشرها في أجزاء أخرى من الصين.