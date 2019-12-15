شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أرقام صادمة تكشف عن وجود جزيئات بلاستيك فى المحيط أكثر مليون مرة مما يعتقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة صادمة عن وجود مليون مرة من جزيئات البلاستيك فى المحيط عما كان يعتقد سابقا، وذلك بعد فحص أحشاء المخلوقات البحرية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تكشف البيانات الجديدة أن الجزيئات الأصغر وجدت في معدة العوالق الجيلاتينية، وبعد هذه الدراسة، قرر الخبراء الآن أن هناك 8.3 مليون قطعة لكل قدم مكعب من الماء، وهو رقم يزيد سبعة أضعاف عن التقدير السابق.

وقد أجريت الدراسة من قبل المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) بقيادة عالمة المحيطات جينيفر براندون، التى وجدت بعضًا من أصغر أنواع البلاستيك الدقيقة في مياه البحر بتركيزات أعلى بكثير من تلك التي تم قياسها سابقًا.

وقالت براندون: "لسنوات كنا نقوم بدراسة المواد البلاستيكية الدقيقة بالطريقة نفسها، باستخدام شبكة لجمع العينات، لكن أي شيء أصغر من تلك الشبكة الصافية كان يهرب".

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وقررت براندون أن تحول انتباهها إلى الأملاح، وهي اللافقاريات التي تغذي المرشحات التي تمتص الماء، وكانت معدتهم مكانًا محتملًا للعثور على لدائن صغيرة مجهرية.

ويمكن أن تنتقل المواد البلاستيكية الموجودة في المعدة إلى أعلى السلسلة الغذائية إلى الكائنات التي تتغذى عليها مثل السلاحف البحرية، وبعد ذلك يمكن لهذه المواد البلاستيكية المصغرة أن تشق طريقها إلى جسم الإنسان.