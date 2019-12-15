شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: خدمات خرائطنا تغطي 98% من الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل لأول مرة في تاريخها عن مساحة العالم التى قامت بتصويرها على مدار 10 سنوات، وذلك عبر خدمتي Street View وGoogle Earth وذلك عبر أسطول سيارات Street View المزودة بكاميرات وغيرها من الأجهزة، فضلا عن توضيح مقدار العمل الذي قامت به تلك السيارات والأجهزة الأخرى لرسم خريطة للعالم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فكشفت جوجل أنها غطت أكثر من 16 مليون كم مربع من صور التجول الافتراضي وما مجموعه 58 مليون كم مربع من صور خدمة الخرائط الجوية Google Earth ليتمكن الناس من تصفحها، فيما قالت عملاقة البحث: إن هذه المسافة تكفي للدوران حول الأرض أكثر من 400 مرة.

فيما تمتلك الشركة أسطولًا ضخمًا من المركبات التي تجوب العالم لجمع الصور على مستوى الشارع، لكنها تستخدم أيضًا القوارب والأغنام والإبل للمساعدة في جمع الصور من الأماكن النائية التي لا تصل إليها السيارات.

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وكشف التقرير أن صور خرائط جوجل هي من الأماكن العامة التي يراها الشخص أثناء وقوفه في الشارع أو التحليق في سماء المنطقة، مضيفًا أن جميع صور الأقمار الصناعية العالية الجودة التي تحصل عليها الشركة تأتي من مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات، فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها جوجل أرقامًا عن مساحة العالم التي رسمتها خدماتها، مما يوفر نظرة ثاقبة على نطاق خرائط جوجل، إذ مع وجود أكثر من مليار مستخدم شهريًا، فإن خدمة خرائطها تُعد إحدى أكثر منتجات الشركة شهرة، بالإضافة إلى كونها وسيلة قوية لعملاقة البحث لتقديم الإعلانات المحلية.