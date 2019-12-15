ثغرة في iOS 13 تتيح للأطفال الالتفاف على الرقابة الأبوية

تعاني أحدث نسخة رسمية صادرة من نظام تشغيل شركة آبل iOS 13 من ثغرة أمنية في الميزة الجديدة المسماة حدود الاتصال لوقت الشاشة، وهي أداة تحكم جديدة يفترض أن تمنح الآباء سلطة التحكم بمن يستطيع الطفل التواصل معه عبر هاتف آيفون وحاسب آيباد، لكن كما ذكرت قناة سي إن بي سي CNBC، فإن الميزة الجديدة لا تعمل بشكل صحيح.

وتعاني هذه الميزة الجديدة على iOS 13 من العديد من الأخطاء، لكن الأهم من ذلك أنها لا تحمي الأطفال من التحدث إلى الغرباء على الهاتف أو عبر تطبيق فيس تايم FaceTime أو من خلال الرسائل النصية، حيث من المفترض لهذه الميزة أن تسمح للآباء بحظر أطفالهم من الاتصال بأي شخص غير موجود في دفتر عناوينهم.

كما يفترض أيضًا أن تمنع الأطفال من إضافة جهات اتصال جديدة ما لم يكن أحد الوالدين قد أدخل رقم التعريف الشخصي PIN الذي تم إعداده مسبقًا، لكن اتضح أن ميزة حدود الاتصال لوقت الشاشة لا تعمل كما هو معلن إذا لم يتم تخزين جهات الاتصال على آيكلاود iCloud بشكل افتراضي.

واتضح أنه عندما يتلقى الطفل رسالة نصية من جهة اتصال غير معروفة فإن iOS 13 يتيح له معرفة أن الرسالة واردة من جهة اتصال مقيدة، مع إعطاء الطفل خيار إضافة الرقم إلى دفتر العناوين الخاص به.

وبعد أن يضيف الطفل الرقم إلى دفتر العناوين، يمكنه الاتصال أو التحدث من خلال فيس تايم FaceTime أو الرسائل النصية، وذلك بالرغم من أنه لا ينبغي أن يكون الطفل قادرًا على إضافة جهة الاتصال إلى دفتر عناوين دون إدخال رقم PIN أولاً إذا كانت الميزة تعمل بشكل صحيح.

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ولاحظ التقرير أن لوحة المفاتيح تختفي أحيانًا في أول محاولة للرد على رسالة نصية بعد إضافة جهة الاتصال، لكنها تعمل بعد ذلك، كما يمكن للأطفال أيضًا تجنب الحماية باستخدام ساعة آبل الذكية المقترنة بهاتف آيفون إذا طلبوا من سيري Siri على الساعة الذكية إرسال رسالة نصية أو الاتصال بأي رقم فسيتم ذلك، سواء كان ذلك الرقم في قائمة جهات الاتصال أم لا.

وهناك استثناء واحد لهذا الخطأ في حال تفعيل ميزة Downtime على هاتف الطفل، بحيث لن يتم منحه خيار إضافة رقم إلى دفتر العناوين بعد الاتصال به، وتعد ميزة Downtime ميزة أخرى في نظام التشغيل iOS 13 تتيح للآباء تحديد التطبيقات والميزات التي يمكن للطفل استخدامها خلال فترات زمنية محددة.

يذكر أن شركة آبل قد اعترفت بالمشكلة، وقالت لقناة CNBC: تحدث هذه المشكلة فقط على الأجهزة التي تم إعدادها من خلال إعدادات غير قياسية، ويتوفر حل بديل، ونحن نعمل على إصلاح كامل وسنصدره في تحديث برمجي قادم.