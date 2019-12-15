شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تخطط لتصنيع 750 ألف سيارة كهربائية فى مصنعها الأوروبي Gigafactory 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير سابق أن تسلا تسعى لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في أوربا، والذى سيحمل اسم Gigafactory 4، والآن كشف تقرير جديد عن حجم هذا المصنع، حيث تخطط الشركة لبناء مصنع Gigafactory 4 بقدرة على تصنيع 750 ألف سيارة في النهاية، ويفترض أن يكون ذلك إلى حد كبير للسوق الأوروبية.





وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد تم الكشف عن الخبر في بيان من قبل وزير الزراعة أكسل فوغل بشأن الاستخدام المقترح للمياه في المصنع، وكشف أنه في المرحلة الأولى من مشروع Gigafactory 4 من تسلا في برلين تعتزم صنع 250 ألف سيارة كهربائية ، لكن في المرحلة الثالثة تتوقع الشركة بناء 750 ألف سيارة سنويًا.

وقد كشفت شركة Vogel أن المصنع يحتوي على إمدادات كافية من المياه لـ 250،000 سيارة ، ولكن يجب تطوير الحلول لدعم السعة الكاملة النهائية لـ تسلا Gigafactory 4، فيما تسربت خطط المصنع مؤخرًا ، مما يدل على أن المصنع سيكون له تصميم مشابه لغيره من Gigafactories ، وسيتم تصميمه ليتم توسيعه على مراحل.