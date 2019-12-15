شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيزك يقصف الغلاف الجوى للأرض بسرعة ويعود مرة أخرى إلى الفضاء (صور) والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نيزك 1

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فقد لوحظ علمياً عدد محدود فقط من هذه الأحداث، بما في ذلك موكب من الشهب التي شوهدت في عام 1860، وقد تمت ملاحظة كرة النار من جانب عالم الفضاء باتريك شوبر من جامعة كورتين الأسترالية في يوليو 2017 باستخدام ما يسمى شبكة كرات النار في الصحراء.

وهذه هي أكبر شبكة لتتبع النيازك في العالم، والتي تغطي 64.7 مليون ميل مربع (2.5 مليون كيلومتر مربع)، أو ثلث السماء الأسترالية بمجموعتها 50 كاميرا ذاتية الحكم.



نيزك 2

Advertisements

وكتب الباحثون: "عبر النيزك الغلاف الجوي لأكثر من 90 ثانية ووصل إلى ارتفاع لا يقل عن 58.5 كم قبل أن يعود إلى الفضاء بين الكواكب"، وبناءً على مسارها أثناء قيامها بتدفق الغلاف الجوي، يقدر الفريق أن الصخرة كانت تقارب 12 بوصة (30 سم) ومن المرجح أن تزن 132 رطلاً على الأقل (60 كيلوجرام). وتباطأ النيزك، وهو جزء من الشظية أثناء انحرافه عبر السماء، بحوالي 0.9 ميل (1.5 كيلومتر) في الثانية في الغلاف الجوي، قبل تلقي دفعة من الجاذبية أثناء إطلاقه بعيدًا عن الأرض .