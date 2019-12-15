شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستحوذ على شركة Spectral الناشئة .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت أبل على شركة ناشئة جديدة، تعمل على تطوير تقنيات التصوير بالاعتماد على الذكاء الإصطناعى، وذلك من أجل تحسين جودة الصور الملتقطة عبر هواتف أيفون، وذلك عقب نمو المنافسة في هذا المجال من قبل الشركات الأخرى.

وبحسب ما نشره موقع بلومبيرج، فتشيرالوثائق إلى أن شركة أبل استحوذت على الشركة الناشئة Spectral Edge البريطانية، حيث تقوم تقنية الشركة على جمع البيانات التي تحصل عليها من العدسات التقليدية والعدسات بالأشعة تحت الحمراء معاً للحصول على صور أفضل.

فيما يكشف هذا الاستحواذ عن خطط أبل المستقبلية، إذ تسعى الشركة للتركيز بشكل واضح على التصوير كإحدى المزايا التنافسية الأساسية لهواتف أيفون، كما أنها قد تضيف في وقت لاحق عدسة تصوير بالأشعة تحت الحمراء إضافة للعدسات الاعتيادية، وهي العدسة أساسية لعمل تقنية Spectral Edge.

لكن حتى الآن ليس من المعروف قيمة هذه الصفقة، إلا أن شركة Spectral Edge قد جمعت 5.3 مليون دولار بجولة تمويل أجرتها العام الماضي، لذا على الأرجح لم تدفع الكثير مقابلها.