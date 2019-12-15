كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Apple” تستحوذ على “Spectral Edge” لتحسين صور “iPhone” باستخدام الذكاء الاصطناعي

متابعة-سنيار: أصبحت جودة الصور التي تلتقطها الهواتف الذكية مهمة بشكل متزايد، وقد استحوذت Apple على شركة تدعى Spectral Edge لضمان ظهور صور iPhone المستقبلية بشكل أفضل.

وذكرت بلومبرج أن شركة Spectral Edge تقع في كامبريدج، بإنجلترا وتركز على تطوير التكنولوجيا التي تعمل على تحسين الصور التي تلتقطها الهواتف الذكية تلقائيا.

وتستخدم شركة Spectral Edge نوعًا من الذكاء الاصطناعي يُسمى التعلم الآلي لجعل صور الهواتف الذكية أوضح، وأدق لونًا. وتلتقط التقنية الخاصة بها لقطة بالأشعة تحت الحمراء ثم تدمجها مع صورة قياسية لتحسين جودة الصورة.

ووفقا لملفات أُعلن عنها يوم الخميس في المملكة المتحدة، فإن محامي شركة آبل (بيتر دنوود) كان قد أُعلن حديثا مديرا لشركة Spectral Edge، في حين تم إنهاء وظيفة المستشارين الآخرين، وأعضاء مجلس إدارة الشركة الناشئة.

ويُعتقد أن هذه الخطوة من آبل تأتي في وقت أصبح التصوير من الفروق الرئيسية في سوق الهواتف الذكية. إذ أضافت الشركة نفسها إلى مزايا وصفتها بالاحترافية لهواتف آيفون الجديدة، بما في ذلك نظام ثلاثي العدسات لهاتفي آيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس في وقت سابق من العام الحالي. وهي تخطط أيضًا لإضافة كاميرات للتصوير الثلاثي الأبعاد إلى أجهزة آيفون التي ستطلقها العام المقبل لتحسين الإحساس بالعمق، وتقنية الواقع المعزز.

ويمكن أن تساهم تقنية Spectral Edge في تحسين الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه آبل بالفعل في تطبيق الكاميرا من خلال الاستمرار في تحسين جودة الصور في البيئات المنخفضة الإضاءة. وقالت الشركة الناشئة: إنه من الممكن تطبيق تقنيتها عن طريق البرامج، والرقائق الإلكترونية.

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في الوقت الحالي، تمتلك Google أفضل كاميرا لهاتف رئيسي بفضل Pixel 4 الذي يكلف 799.00 دولار، وتقوم Google بعمل ممتاز مع البرامج لتحسين اللقطات التي تم التقاطها بهواتفها.

ويبدو أن شركة Apple تيعى للحاق بالركب في هذا المجال، وبالتأكيد تبدو Spectral Edge خطوة إيجابية لإغلاق الفجوة.

ويحتوي iPhone 11 Pro الذي يكلف 999.99 دولار على كاميرات ممتازة، لكن سيتعين علينا الانتظار حتى إصدار iPhone 12 لرؤية هذه التقنية الجديدة قيد التنفيذ.