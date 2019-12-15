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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كواليس إجراء ماركونى لأول اتصال لاسلكى فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "history" فبدأ ماركوني العمل على تحسين الاتصال اللاسلكي للبث عبر الأطلسي، حيث إنه في 12 ديسمبر 1901 التقط تسلسلًا خافتًا ثلاثي النقاط حرف "s"، وكان ذلك أول اتصال لاسلكى فى التاريخ عبر الموجات القصيرة.
ماركونى
وكان هذا الاتصال اللاسلكي من إنجلترا إلى كندا، وبعد ذلك تم وضع نظام الاتصالات اللاسلكية في السفن لسهولة التواصل مع مراكز القيادة، بالإضافة إلى الاتصالات بين السفن مع بعض بمسافات تزيد عن 3000كم.
كما أنه فى عام 1909 شارك ماركوني بجائزة نوبل في الفيزياء مع الفيزيائي الألماني كارل إف براون، مخترع أنبوب أشعة الكاثود، ومع إدراك شركات الشحن لفائدة التلجراف اللاسلكي في اتصالات الركاب وتقارير الملاحة وإشارات الاستغاثة، أصبحت أجهزة راديو شركة ماركوني معدات قياسية.
وعندما ضرب سفينة تايتنك جبل جليدى فى 14 أبريل 1912، تمكن راديو ماركونى من استدعاء الإنقاذ إلى مكان الحادث لالتقاط 700 ناجٍ.
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