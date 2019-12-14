شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل قصة أول مستكشف صينى على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد Chang’e 3 أول مهمة استكشاف لسطح القمر في الصين باستخدام مركبة الهبوط والتجول، وهى المهمة التى تم إطلاقها في ديسمبر 2013 كجزء من المرحلة الثانية من برنامج استكشاف القمر في الصين، والذي يهدف في النهاية إلى الرحلات المأهولة إلى القمر.

ووفقا لما ذكره موقع " spaceflight101" فإن المهمة هي متابعة لمهمتي Chang’e 1 و Chang’e 2، والتى ستضع الأسس لرحلات العودة ذهابًا وعودة في المستقبل.



المركبة الصينية

وتم إطلاق Chang'e 3 على اسم إلهة القمر في الأساطير الصينية، حيث أطلقت على متن الصاروخ Long March 3B في الأول من ديسمبر 2013، ثم توجه نحو مدار القمر فى 6 ديسمبر، وكان الهبوط على سطح القمر في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر.

وتحمل مركبة الهبوط Chang’e 3 بالإضافة إلى المستكشف حمولة علمية سيتم استخدامها لدراسة القمر والمجرات والنجوم الأخرى بالإضافة إلى بيئة الفضاء القريبة من الأرض.

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وعند الوقوف على السطح، كان جسم الهبوط على ارتفاع 0.83 متر فوق سطح الأرض، حيث يشمل الهبوط جميع المعدات اللازمة للطيران إلى القمر وتنفيذ عملية الهبوط على سطحه.

ويشمل المستكشف جميع الأنظمة اللازمة لرحلة عبر القمر مع تقنية الهبوط الناعم على سطح القمر، ومهمة علمية على السطح.

كما أن لديه أربعة أرجل هبوط تتضمن دعامات ثانوية، ومصدات ومنصات هبوط، ويبلغ وزن المركبة حوالي 1200 كيلوجرام، فيما يزن مسبار Chang’e 3 المليء بالوقود ويحمل المركبة، ما يقرب من 3700 إلى 3780 كيلوجرام.