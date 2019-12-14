شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة أوهايو لم تنف مزاعم وجود حشرات على سطح المريخ.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر
وأثار هذا الادعاء عاصفةً من ردود الفعل العنيفة، وفي اليوم التالي حذفت جامعة أوهايو البيان الصحفي، فيما قال جيم سابين، المتحدث باسم جامعة أوهايو، لمرصد المستقبل: "إن روموسر لم يعد يرغب بالتحدث إلى وسائل الإعلام عن هذا البحث"، لكن وفقًا لمقالة جديدة على مدونة مذربورد لم تنف الجامعة بعد وجود حشرات على المريخ.
وقد كشفت جامعة أوهايو عن بيان آخر حول إزالة البيان الصحفي، ولم تقدم الجامعة أي تصريحات أخرى، وبحسب التقرير فلم يجب المتحدث باسم جامعة أوهايو على الأسئلة المحددة، ومنها إن كانت الجامعة تتوقع وجود حشرات على كوكب المريخ، أو إن كانت تدعم نتائج البحث، وكيف تختار ما تكتبه في بياناتها الصحفية".
وربما تظن الجامعة أنها أفضل طريقة لدعم موظفيها وتجنب الإضرار بسمعتها. ولو كانت الجامعة تريد من الناس التوقف عن طرح الأسئلة لكان من الأفضل ألا تروج لمزاعم روموسر الغريبة.
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