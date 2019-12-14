أبرز 3 تغييرات في “إنستغرام” في 2019

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 ديسمبر 2019 10:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أحدث “إنستغرام” على تطبيق تبادل الصور والفيديو الشهير، خلال عام 2019، تغييرات عديدة شملت كيف يشارك المستخدمون منشوراتهم وكيف يرونها وكيف يتم التفاعل معها.
ففي فبراير/شباط، أعلن “إنستغرام” أنه سوف يسهل على المستخدمين اكتشاف محتوى قنوات IGTV ومشاهدته. عند تحميل فيديو من نوع IGTV صار بالإمكان نشر أول دقيقة من هذا الفيديو في “تايملاين” التطبيق.
وكشف التطبيق عن IGTV ليكون تطبيقاً مستقلاً لعرض مقاطع الفيديو العمودية، ثم بدأ يدمجه شيئاً فشيئاً في التطبيق الرئيسي.
وفي البداية وضع التطبيق الخدمة في بوابة “إكسبلورر”، مع طرح تنبيهات من حين إلى آخر عند نشر مقطع جديد، ثم اضطر في النهاية إلى إضافتها إلى الشريط الرئيسي.
وأصبح التسوق عبر التطبيق أسهل بكثير، في مارس/آذار، عندما تم إطلاق Checkout on Instagram، بحيث سمحت الميزة للمستخدمين بإجراء عملية شراء في التطبيق لأول مرة.
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وعندما النقر لعرض منتج من منشور تسوق لعلامة تجارية ما يرى المستخدم زر Checkout on Instagram في صفحة المنتج.
وعند النقر على الزر يجد المستخدم نفسه أمام خيارات مثل الحجم أو اللون، ثم سينتقل إلى الدفع من دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق.
وفي يوليو/تموز، شرع “إنستغرام” في إخفاء عدد الإعجابات بالمشاركات في العديد من البلدان من أجل “إزالة الضغط” على المستخدمين.
والإصدار التجريبي صار يعني أن المستخدمين سيشاهدون اسم مستخدم أُعجب بالمنشور “وغيره” أسفل المشاركات، بدلاً من الرقم الذي يوضح عدد الإعجابات.
وقالت مديرة السياسة على موقع “فيسبوك” أستراليا ونيوزيلندا، ميا غارليك، آنذاك: “نأمل أن يزيل هذا الاختبار ضغوط عدد الإعجابات التي ستحصل عليها أي مشاركة، حتى يتمكن المستخدمون من التركيز على مشاركة الأشياء التي يحبونها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.