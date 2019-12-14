تكنولوجيا: Realme تستعرض ميزة الإقتران السريع في سماعة Realme Buds Air اللاسلكية القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت Realme ميزة الإقتران السريع في سماعة Realme Buds Air اللاسلكية المرتقب الإعلان عنها قريباً من خلال مقطع فيديو تشويقي نشر في تغريدة على تويتر.

أكدت Realme في تغريدة نشرت مؤخراً على ميزة الإقتران السريع بالهاتف التي تقدم في إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Realme Buds Air التي تنطلق رسمياً في 17 من ديسمبر في مؤتمر في نيو دلهي، ومن ثم تتوفر للبيع على موقع الشركة الرسمي Realme.com وأيضاً Flipkart.

وقد إستعرضت Realme الألوان التي تتوفر بها سماعة Realme Buds Air اللاسلكية، مع بعض من مميزات السماعة التي تدعم تقنية البلوتوث 5.0، كما تدعم الإتصال بشكل تلقائي بالأجهزة عند فتح الحافظة.

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من جانب أخر تضم السماعة اللاسلكية محرك 12مم لدعم bass، كما تدعم ميزة التحكم بخاصية اللمس لإيقاف وتشغيل الموسيقى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن سعر السماعة خلال فعاليات المؤتمر.

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