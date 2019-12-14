شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح Xbox X في موسم عطلات 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وكانت مايكروسوفت قد ذكرت أن الجهاز الجديد أقوى 4 أضعاف من النسخة الحالية من الجهاز التي تحمل اسم إكس بوكس وان إكس، فيما صرح ماثيو كانترمان خبير المعلومات بوكالة بلومبرغ للأنباء بأن "الجهاز إكس بوكس الفئة إكس ربما يضع مايكروسوفت على عرش أقوى أجهزة ألعاب الفيديو على الإطلاق، مثلما حدث مع إطلاق الجهاز إكس بوكس وان إكس".
وأفادت بلومبرج أن طرح جهاز مايكروسوفت الجديد سوف يتزامن مع طرح جهاز بلايستيشن 5 من سوني، وكان جهاز بلايستيشن 4 قد حقق نجاحاً كبيراً عند طرحه في الأسواق، حيث حقق ضعف المبيعات التي حققتها أجهزة إكس بوكس في الفترة الماضية.
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