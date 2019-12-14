تكنولوجيا: أحدث الصور الحية لهاتف Vivo X30 مع عينات لصور ألتقطت بكاميرة الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات المصورة حول هاتف Vivo X30 المرتقب، وفي أحدث التسريبات المصورة الحية التي نشرت مؤخراً كشف عن تصميم الهاتف مع عينات لصور ألتقطتها عدسات الكاميرة.

نشر Han Boxiao مدير الإنتاج في شركة Vivo بعض عينات لصور توضح كفاءة التصوير بكاميرة هاتف Vivo X30 المرتقب، كما إستعرضت عينات الصور ميزة التكبير التي تقدم تفاصيل واضحة.

وتؤكد الصور على أن ميزة التكبير في هاتف Vivo X30 لا تفقد نسبة كبيرة من جودة العرض في الصور، بشكل خاص مع التركيز على نقطة محددة في الصور.

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وتركز شركة Vivo بشكل خاص على ميزة التكبير في هاتف Vivo X30 التي تعد نقطة التسويق الأولى في الهاتف، حيث يضم الهاتف عدسات periscope تدعم التكبير الرقمي والبصري أيضاً حتى 60 مرة.

ولقد كشفت التسريبات المصورة الحية أيضاً عن تصميم هاتف Vivo X30 بشكل أوضح، حيث يتميز الهاتف بكاميرة في ثقب الشاشة التي تأتي في الزاوية اليمنى من تصميم الهاتف كما يضم الهاتف ثلاث كاميرات بتصميم رأسي، مع عدسات periscope تأتي في الجهة اليمنى مع فلاش LED.

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