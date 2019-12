تطبيق Microsoft Your Phone يمكنه الآن التعامل مع المكالمات الهاتفية أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - بالعودة إلى شهر يوليو الماضي، قامت شركة مايكروسوفت بإطلاق تطبيق جديد يدعى Microsoft Your Phone يقوم بمزامنة الرسائل النصية والإشعارات والصور بين حاسوب الويندوز وهاتف الأندرويد. اليوم، أعلنت الشركة أنها جلبت ميزة مطلوبة للغاية إلى التطبيق، وهذه الميزة هي المكالمات الهاتفية.

تسمح لك الميزة الجديدة بقبول وإجراء مكالمة هاتفية مباشرة على حاسوب الويندوز الخاص بك دون الحاجة للوصول إلى هاتف الأندرويد الخاص بك. تشبه إلى حد كبير ميزة Continuity في نظام MacOS وتجعل الإتصال بين أجهزتك سلسًا.

قم بتجربتها، إنها تعمل بشكل جيد ولكن لا تنسى تثبيت تطبيق Microsoft Your Phone على الحاسوب الخاص بك من متجر Windows 10 أيضًا. وإذا كنت تستخدم التطبيق بالفعل على هاتفك والحاسوب، فتأكد من تحديثهما إلى أحدث إصدار للإستفادة من الميزة الجديدة.

