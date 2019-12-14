Oppo Reno 3 Pro 5G سيضم شاشة 90Hz، وسيكون متوفرًا بأربعة ألوان مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - سيصل الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G في اليوم 26 من شهر ديسمبر الجاري مع شاشة منحنية الطرفين مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى. الآن بفضل الإعلانات الترويجية المسربة، نعلم أن هذه الشاشة ستمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

بغض النظر عن Oppo Reno 3 Pro 5G، فسوف يتم أيضًا الإعلان عن كل من Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro و Oppo Reno 3 5G. كشفت Oppo بالفعل عن تصاميم هذه الطرازات، وقد أكدت لنا الشركة الآن أنها ستأتي بأربعة ألوان تشمل الأبيض والأسود والأزرق والأرجواني. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت لنا شركة Oppo كذلك أن Oppo Reno 3 سيضم بطارية بسعة 4035mAh، وهي البطارية التي تعد أكبر بنحو 10mAh من بطارية الهاتف Oppo Reno 3 Pro. ومع ذلك، سيدعم كلاهما تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 4.0.

تم أيضًا رصد الهاتفين Oppo Reno 3 و Oppo Reno 3 Pro 5G على المتجر الإلكتروني JD.com، وهذا ما أكد لنا بأن هذين الهاتفين سيكونا متوفرين بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة تشمل 8GB/128GB و 12GB/128GB و 12GB/256GB.

المعلومات المدرجة في متجر JD.com تشير أيضًا إلى أن الهاتف Oppo Reno 3 سيضم كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وهذا ما يُعتبر مفاجئًا بالنظر إلى أنه تم رصد هذا الهاتف في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل. عمومًا، سنتأكد من كل شيء في نهاية المطاف عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في اليوم 26 من شهر ديسمبر الجاري.