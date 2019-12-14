سامسونج تهيمن على سوق 5G، وهي تقف وراء ثلاثة أربع الشحنات

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2019، شاهدنا إطلاق عدد قليل من الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G. لم يكن هذا العدد كبيرًا كما نود، ولكنكم تعرفون أن هذا عمل لصالح شركة سامسونج. وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة IHS Markit المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن شركة سامسونج إحتلت الصدارة عندما يتعلق الأمر بـ 5G.

تدعي الشركة أنه في الربع الثالث من العام 2019، سيطرت شركة سامسونج على سوق هواتف 5G، حيث شكلت هواتفها الذكية 74 في المئة من مجموعة هواتف 5G. إستنادًا إلى الأعداد، تمكنت سامسونج من شحن 3.2 مليون هاتف 5G من بين 4.3 مليون أو نحو ذلك من هواتف 5G في السوق العالمية.

هذا أيضًا يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة مع الربع السابق حيث يبدو أن شركة سامسونج تمكنت من شحن 1.5 مليون وحدة فقط. كما إتضح، ساهمت نسخة 5G من Galaxy Note 10 بشكل كبير، فهي لوحدها تمثل 1.6 مليون وحدة من هذه الشحنات، مما يشير إلى أن العملاء كانوا أكثر حماسة لهذه النسخة بالذات مقارنة مع نسخة 5G من Galaxy S10.

نتوقع أنه بحلول العام 2021، من المرجح أن تطرح سامسونج وغيرها من الشركات المزيد من هواتف 5G. هناك أيضًا شائعات تفيد بأن شركة آبل ستطلق هواتف iPhone 5G في العام المقبل، لذلك سيكون من المثير للإهتمام أن نرى كيف سيكون التنافس بين الشركتان في هذا السوق بالذات.