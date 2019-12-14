الهاتف Galaxy Fold 2 سيستخدم على الأرجح زجاج UTG لحماية الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل شهر، تسربت بعض المعلومات المتعلقة بالهاتف Galaxy Fold 2 مما يُشير إلى أنه سيستخدم تكنولوجيا جديدة على مستوى الشاشة. في الواقع، نظرًا لأن الهاتف قيد التطوير بالفعل، فقد طلبت الشركة بالفعل قدرًا وجيهًا. الآن تم رصد براءة إختراع جديدة مسجلة لدى المكتب الأوروبي للملكية الفكرية تؤكد خطط الشركة.

الشاشة الجديدة التي سيتم إستخدامها في الهاتف Galaxy Fold 2 ستضم طبقة زجاجية واقية مرنة تُدعى Ultra-Thin Glass. يمكن إستخدام هذه الطبقة الزجاجية الواقية في جميع أنواع الإلكترونيات وأنواع الشاشات ولكننا نشك في أن حالة الإستخدام الرئيسية ستكون الهواتف الذكية. يُقال أن الهاتف Galaxy Fold 2 القادم في العام المقبل سيضم طبقة Ultra-Thin Glass، والتي من شأنها إصلاح بعض المشاكل التي واجهها الهاتف Galaxy Fold الحالي، وهي المتانة.

يبلغ سمك طبقة Ultra Thin Glass نحو 0.1 ملمتر فقط، وهذا ما يعني بأنها ليست أكثر سماكة من الشعر البشري. من الصعب صنعها مما يجعل سعرها مرتفع ومعدل العائد مرتفع. ومع ذلك، تبدو طبقة Ultra Thin Glass أفضل بكثير من البوليميد ويجب أن تكون أكثر مقاومة للخدوش على الرغم من أنها أكثر عرضة للتحطم من البلاستيك.

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يقال بأن الهاتف القابل للطي القادم من شركة سامسونج سيحصل على تصميم قابل للطي في المحور الأفقي على غرار الهواتف الصدفية على عكس الهاتف Galaxy Fold الحالي الذي يُطوى في المحور العمودي. من المتوقع أن يكون سعره أقل من سعر الهاتف Galaxy Fold الحالي، فهو على الأرجح سيُكلف 1500 دولار أمريكي بدلاً من 1980 دولار أمريكي التي يُكلفها الهاتف Galaxy Fold. سيكون أصغر أيضًا، فهو سيضم شاشة بحجم 6.7 إنش بدلاً من 7.3 إنش.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الأخرى مثل Corning و Asahi و NEG تعمل بدورها على زجاجها القابل للطي، ولكن لم تُطلق أي من هذه الشركات منتجاتها في السوق.

من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن هاتفها الثاني القابل للطي في الربع الأول من العام المقبل. ومع ذلك، قد تقوم الشركة بتعديل موعد الإطلاق وفقا لأداء الهاتف Galaxy Fold في السوق. قد تتخلى الشركة الكورية عن زجاج Ultra Thin Glass 0.1 في هذا الهاتف أيضًا وستواصل إستخدام مادة البوليميد مرة أخرى إذا كانت المادة الجديدة لا ترقى إلى مستوى التوقعات أو إذا كان معدل العائد منخفضًا للغاية.