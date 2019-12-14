المعالج HiSilicon Kirin 1020 سيوفر أداءً أفضل بنسبة 50% مقارنة مع Kirin 990

فاطمة أيت طالب - دبي - تم إصدار المعالج HiSilicon Kirin 990 منذ فترة قصيرة فقط، ولكن الشائعات المتعلقة بخليفته بدأت تشق طريقها بالفعل إلى الويب. ووفقا لأشخاص مطلعين على عملية تطوير المعالج HiSilicon Kirin 1020 والذي يحمل الإسم الرمزي ” Baltimore “، فيبدو أن هذا المعالج سيشهد تحسينات كبيرة على مستوى الأداء مقارنة مع المعالج HiSilicon Kirin 990. في الواقع، تردد أن أداء المعالج HiSilicon Kirin 1020 سيكون أفضل بنسبة 50%.

قامت شركة Huawei في المعالج HiSilicon Kirin 990 الحالي في الغالب بتحسين كفاءة إستخدام الطاقة ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكن بفضل تكنولوجيا التصنيع 5 نانومتر وأنوية Cortex-A78 المصممة حديثًا، فقد تم تعيين المعالج HiSilicon Kirin 1020 ليقدم أداء مميزًا وقويًا.

ومن المثير للإهتمام أن HiSilicon Kirin 1020 سيكون المعالج الرائد الوحيد الذي سيستخدم أنوية Cortex-A78 وتخطي أنوية Cortex-A77 تمامًا. للمقارنة، يستخدم المعالج HiSilicon Kirin 990 أنوية Cortex-A76، بينما يعتمد المعالج MediaTek Dimensity 1000 على أنوية Cortex-A77 الجديدة، ونفس الأمر ينطبق على المعالج Snapdragon 865 القادم من كوالكوم. لذلك، نتوقع أن نرى المعالج HiSilicon Kirin 1020 لأول مرة في الهاتف Huawei Mate 40 Pro خلال العام المقبل.

لسوء الحظ، لم يتم تقديم المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي ولا نتوقع ذلك أيضًا، فمن غير المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا المعالج حتى شهر سبتمبر من العام المقبل.