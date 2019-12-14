شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبحث عن توظيف مزيد من الأشخاص لمشروع البنتاجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل حاليا شركة مايكروسوفت على توظيف مزيد من الأفراد لمشروع "سحابة البنتاجون" Pentagon Cloud project الذى تبلغ قيمته حوالى 10 مليار دولار، وذلك في تجاهل واضه للدعوى القضائية التى أقامتها شركة أمازون منافستها السابقة للحصول على المشروع.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد فازت مايكروسوفت بالمشروع على حساب منافستها أمازون التى كانت هي المفضلة في ذلك المشروع، ووفقًا لتقرير CNBC، فإن مايكروسوفت "تحاول جذب المواهب من مقاولي الدفاع والشركات الأخرى ومنح الموظفين الإذن اللازم للعمل في المشروع".

وبحسب "براد سميث"، رئيس شركة مايكروسوفت وكبير المسؤولين القانونيين، فقد قال “لقد تحركنا بشكل أسرع منذ منح هذا العقد"، فيما يسرد موقع مايكروسوفت على الويب أكثر من 100 فرصة مفتوحة للأشخاص الذين لديهم تصاريح أمنية وتشمل الوظائف المتاحة مديري هندسة البرمجيات الرئيسيين ومديري البرامج الرئيسيين.

Advertisements

على الجانب الأخر، زعمت أمازون في شكواها - المرفوعة ضد قرار الحكومة الأمريكية بمنح عقد JEDI (البنية التحتية لوزارة الدفاع المشترك) لشركة مايكروسوفت "الأقل قدرة على المنافسة" - أن ترامب أساء استخدام منصبه في "الضغط غير المناسب" على صناع القرار من أجل المكاسب الشخصية وإظهار كراهيته تجاه الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس الذي يملك صحيفة واشنطن بوست.

وفي الاحتجاج الرسمي الذي أُعلن في محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية، قال أمازون إن الرئيس الأمريكي "شن هجمات متكررة من الجمهور والخلف" ضد الشركة في محاولة لتقويض عرضها وإيذاء مؤسسها ومديرها التنفيذي بيزوس " عدو سياسي متصور ".

ومع ذلك، لم تستجب مايكروسوفت أبدًا لشكوى AWS، فيما قالت وزارة الدفاع، مع ذلك، إن عملية الشراء قد أجراها خبراء المشتريات المتمرسين، وقالت وزارة الدفاع في بيان "إن الوزارة واثقة من جائزة JEDI وتظل تركز على إيصال هذه القدرة الحرجة إلى أيدي المقاتلين لدينا بأسرع ما يمكن وكفاءة".