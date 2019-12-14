- 1/2
- 2/2
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف Moto G8 Power مؤخراً في FCC إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً، حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع نظام تشغيل Android 10.
كانت علامة موتورولا التجارية قد أطلقت هاتف Moto G8 Plus خلال شهر أكتوبر الماضي، وقد أشارت التوقعات إلى خطط الشركة لإطلاق هاتف Moto G8 Power بنظام تشغيل Android 10 ومعالج Snapdragon 665، واليوم يظهر الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات FCC بنموذج رقم XT2041.
ولقد أكدت تسريبات FCC على أن هاتف Moto G8 Power يأتي بسعة بطارية 5000 mAh، مع نظام تشغيل Android 10، كما يتميز بقياسات 165 في 75.8مم، لذا من المتوقع أن يضم شاشة بحجم 6.3 إنش.
كما تكشف التسريبات عن محول للشحن يدعم 5V/9V/12V، لذا من المتوقع أن يدعم الهاتف شاحن Turbo بقدرة 15W، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف كاميرة خلفية ثلاثية مع تصميم من البلاستيك ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.
المصدر
اعلان
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بطارية بقدرة 5000 mAh تدعم هاتف Moto G8 Power القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.