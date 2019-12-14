سامسونج تنفي التقارير التي تقول بأنها باعت 1 مليون وحدة من الهاتف Galaxy Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، تم نشر تقرير قيل فيه أن أحد ممثلي شركة سامسونج أكد أن الشركة باعت أكثر من مليون وحدة من هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold. اليوم، كان على شركة سامسونج أن تنكر تقارير وسائل الإعلام.

خلال مؤتمر TechCrunch Disrupt Belin، كشف الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج، السيد Sohn Young-kwon أن شركة سامسونج باعت مليون وحدة من الهاتف Galaxy Fold حيث صرح بالقول : ” وأعتقد أن النقطة هي أننا نبيع مليون وحدة من هذا الهاتف…هناك مليون شخص يريدون إستخدام هذا المنتج بسعر 2000 دولار أمريكي “.

وفقا لتقرير الرفض، قد يكون المتحدث الرسمي بإسم سامسونج أخلط بين الرقم الفعلي للمبيعات ورقم المبيعات المبدئي للشركة لهذا العام، مشددًا على أن مبيعات أول هاتف قابل للطي من الشركة لم يصل إلى مليون وحدة “.

توقع المحللون في الأصل أن تبيع شركة سامسونج ما بين 400 آلف إلى 500 آلف وحدة من الهاتف Galaxy Fold في العام 2019، حيث تتوقع شركة سامسونج أن تبيع حوالي 500 آلف وحدة. لم تقدم الشركة بعد العدد الفعلي لمبيعات Galaxy Fold.