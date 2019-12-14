شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لص يسرق "كشوف مرتبات" موظفين بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت شبكة التواصل الإجتماعى فيس بوك لضربة جديدة قبل نهاية 2019، وذلك بعدما تم سرقة أقراص تخزين تضم كشوف المرتبات لأكثر من 29 ألف موظف بالشركة، وذلك بعدما تعرضت سيارة أحد الموظفين المسئولين عن الرواتب في شركة فيس بوك للسرقة.

وبحسب موقع theverge الأمريكى، فقد قام لص بسرقة أقراص التخزين والتى كانت موجودة في سيارة أحد موظفي الشركة، حيث تضم هذه الأقراص بيانات الرواتب الخاصة بنحو 29 ألف موظف للكشف من الموظفين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة، وتتواجد البيانات على أقراص التخزين المسروقة دون تشفير، وبالتالي يمكن لأي شخص معرفة جميع البيانات المتعلقة بالرواتب عند تشغيلها.

وكشف موقع Bloomberg الأمريكى، أن عملية السرقة تمت في 17 من نوفمبر الماضي، لكن فيس بوك اكتشفت عدم تواجد أقراص التخزين بعد ثلاثة أيام من الحادث، لتكتشف، وقد قررت الشركة اليوم تنبيه الموظفين المتضررين بسرقة بيانات رواتبهم بإخبارهم عن تفاصيل حادث السرقة التي تعرضت لها سيارة تابعة للشركة .

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وتضم البيانات المسروقة أسماء الموظفين، والمعلومات البنكية عنهم، وإجمالي الرواتب، والحوافز، ومعلومات الأسهم، وآخر4 أرقام من رقم الضمان الاجتماعي، مع ملاحظة أن أقراص التخزين تحتوي على بيانات لموظفين عملوا في الشركة خلال 2018 سواء ظلوا على رأس عملهم أو تركوه.