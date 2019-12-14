شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 معلومات لا تعرفها عن المشترى أكبر كوكب فى النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعل الكثيرين على علم بأن كوكب المشترى هو أكبر المجموعة الشمسية، ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك حول هذا الكوكب العملاق المغطى بسحابة دوامة تنشأ عليه عواصف كبيرة مثل البقعة الحمراء الكبرى التى توجد بوضوح على الكوكب وتستمر لسنوات، وهنا نقدم لك معلومات مهمة عن كوكب المشترى وفقا لما ذكره موقع "spaceplace.nasa" العلمى.



كوكب المشترى

1- ليس له سطح صلب، ولكن قد يكون له نواة داخلية صلبة حول حجم الأرض.

2- لدى كوكب المشترى أيضًا حلقات، لكنها ضعيفة جدًا لدرجة أنها لا تظهر جيدًا.

3- كوكب المشترى هو عملاق الغاز، لأنه مكون فى الغالب من الهيدروجين والهيليوم.

4- كوكب المشترى لديه جو سميك جدا.

5- يوم على كوكب المشترى يمر فى 10 ساعات فقط.

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6- سنة واحدة على كوكب المشترى تساوى 11.8 سنة الأرض.

7- كوكب المشترى لديه 79 قمرا مؤكد وجودها.

8- كوكب المشترى هو الكوكب الخامس من الشمس، وهذا يعنى أن كوكب المريخ وزحل هما كواكب المشترى المجاورة.

9- كوكب المشترى معروف منذ العصور القديمة لأنه يمكن رؤيته بدون تلسكوبات متقدمة.

10- زارت كوكب المشترى العديد من المركبات الفضائية والمدارات والمسبار الفضائى، مثل Pioneer 10 و11 وVoyager 1 و2 و Cassini وNew Horizons وJuno.