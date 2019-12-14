- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 معلومات لا تعرفها عن المشترى أكبر كوكب فى النظام الشمسى والان مع تفاصيل الخبر
كوكب المشترى
1- ليس له سطح صلب، ولكن قد يكون له نواة داخلية صلبة حول حجم الأرض.
2- لدى كوكب المشترى أيضًا حلقات، لكنها ضعيفة جدًا لدرجة أنها لا تظهر جيدًا.
3- كوكب المشترى هو عملاق الغاز، لأنه مكون فى الغالب من الهيدروجين والهيليوم.
4- كوكب المشترى لديه جو سميك جدا.
5- يوم على كوكب المشترى يمر فى 10 ساعات فقط.
6- سنة واحدة على كوكب المشترى تساوى 11.8 سنة الأرض.
7- كوكب المشترى لديه 79 قمرا مؤكد وجودها.
8- كوكب المشترى هو الكوكب الخامس من الشمس، وهذا يعنى أن كوكب المريخ وزحل هما كواكب المشترى المجاورة.
9- كوكب المشترى معروف منذ العصور القديمة لأنه يمكن رؤيته بدون تلسكوبات متقدمة.
10- زارت كوكب المشترى العديد من المركبات الفضائية والمدارات والمسبار الفضائى، مثل Pioneer 10 و11 وVoyager 1 و2 و Cassini وNew Horizons وJuno.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: 10 معلومات لا تعرفها عن المشترى أكبر كوكب فى النظام الشمسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.