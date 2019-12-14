شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح شعارا جديدا لنظام "ويندوز" وتكشف عن 100 أيقونة محدثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت شركة مايكروسوفت أيقونات تطبيقاتها المختلفة، حيث تخطط الشركة منذ أكثر من عام لتحديث شامل لأيقونات التطبيقات ونظام التشغيل، حيث بدأت الشركة بالفعل من خلال طرح تحديث لحزمة الأوفيس التي شهدت تحديثا جديدا، مع المحافظة على الهيئة الخارجية التي تميز كل تطبيق منها عن غيره وكذلك تمنع اللبس بينها.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد أكملت مايكروسوفت المسيرة بإعادة تصميم أكثر من 100 أيقونة لكافة البرامج والتطبيقات التي تقع تحت إدارة الشركة؛ عبر استخدام ألوان جديدة وإدراج أشكال عصرية ولمسات فنية راقية.

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فيما تسعى الشركة عبر هذا التغيير، لتوفير موجة تحديث للتصاميم مغايرة للسابقة وتوفر بعدا جديدا وعصريا لعقل المستخدم، لكن في نفس الوقت تهتم بالمحافظة على خصوصية كل تطبيق من حيث شكل الأيقونة والدلالة التي طالما عهدها المستخدم لأدوات الشركة المختلفة.

وبحسب التقرير، فإن التغيير في الأيقونات لن يكون تغييراً كلياً بل لمسات فارقة من حيث الشكل، إلا أنها بذات الدلالة التي نعرفها، وذلك لوصف التعرف على البرنامج الذي نستخدمه، فيما قد تري مايكروسوفت في هذا التغيير فرصة للقضاء على مشاكل أيقونات الضبط وبعص التطبيقات التي ظهرت على نسخة ويندوز 10.

وأشار التقرير إلى أن ويندوز 10X سيملك شعاراً جديداً مع تغيرات على مستوى الألوان المستخدمة، والطريقة الخاصة بعرض النافذة، مع ميول لاستخدام درجات من اللون الرمادي إلى الأزرق في كل مربع من الشعار بتباين سيبدو واضحا بينها.