شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اقتصاد الترليون دولار .. كم يجنى العالم من وراء السمارت فون بالمليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال العقد الماضي، شهد سوق الهواتف الذكية نمواً غير مسبوق، مما أدى لتحقيق مئات المليارات من المبيعات سنوياً، ولقد حولت الهواتف الذكية شركة أبل إلى شركة تبلغ قيمتها تريليونات دولارات، كما وضع بعض الشركات الصينية الناشئة على الخريطة دوليًا.

وقد كشفت شركة الأبحاث الأمريكية Deloitte في تقريرها TMT Predictions 2020 عن بعض الأرقام المذهلة المتعلقة بالهواتف الذكية، حيث مكنت هذه الصناعة العديد من الصناعات الأخرى من توليد مليارات الدولارات من المبيعات كل عام، ومن المتوقع أن يحقق ما يسمى "smartphone multiplier"، أي المنتجات والخدمات التي تعتمد على ملكية الهواتف الذكية، حوالى 459 مليار دولار من المبيعات العالمية العام المقبل.

وفيما يلى نعرض مقدار الأموال التى يجنيها العالم من وراء الهواتف الذكية كما يلى:

- مبيعات الهواتف الذكية نفسها : 484 مليار دولار، مع توقعات لوصول هذه الأرقام إلى 944 مليار دولار بحلول 2020.

- إعلانات الموبايل: تصل قيمتها إلى 176 مليار دولار.

- التطبيقات: تحقق حوالى 118 مليار دولار.

- إكسسوارات الهواتف الذكية: تحقق ما يصل إلى 77 مليار دولار.

-ملحقات الهواتف الذكية: حققت حوالى 25 مليار دولار.

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- تأمين الهواتف الذكية: حقق حوالى 18 مليار دولار.

- إصلاح الهواتف الذكية: حقق حوالى 12 مليار دولار.

- صناعة الموسيقى المرتبطة بالهواتف الذكية: حققت حوالى 10 مليار دولار.

- السماعات الذكية المتصلة بالهواتف : حققت حوالى 9 مليار دولار.

- صناعة بث الفيديوهات: حققت حوالى 8 مليار دولار.

- صناعة الذواكر الخاصة بالهواتف: حققت حوالى 3 مليار دولار.

- صناعات اخرى: حققت حوالى 4 مليار دولار.