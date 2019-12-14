شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 12.4.4 لأجهزتها القديمة.. اعرف ايه هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل تحديث iOS 12.4.4 لأجهزة iPhone وiPad القديمة، حيث إن هذا التصحيح للأمان خاص بالأجهزة التي لا تتوافق مع أحدث نظام تشغيل للشركة iOS 13.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فعلى الرغم من أن أبل لا تحدد بالضبط ما الذي يستهدفه التصحيح، إلا أن الشركة وصفته بأنه تحديث أمان مهم لجميع المستخدمين، حيث قالت "يوفر iOS 12.4.4 تحديثات أمان مهمة ويوصى بها لجميع المستخدمين".

كما أشارت صفحة دعم أبل الخاصة بتحديث iOS 12.4.4، إلى الباحثة "ناتالي سيلفانوفيتش" التابعة لمشروع Google Project Zero، حيث تعد سيلفانوفيتش هي أحد الباحثين اللذين كشفوا عن تفاصيل الأخطاء "غير التفاعلية" في نظام تشغيل iOS من أبل في وقت سابق من هذا العام.

ومع ذلك، فإن الخطأ الذي تم تصحيحه بواسطة أبل - CVE-2019-8830 - لم يكن جزءًا من الأخطاء الستة التي كشف عنها فريق جوجل في ذلك الوقت.

وفيما يلى نعرض الأجهزة التى يتوافق معها هذا التحديث:

iPhone 5s

iPhone 6

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iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch 6th generation