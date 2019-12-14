شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح تأثير Star Wars بتطبيق ماسنجر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك أنه يمكن لمستخدمي ماسنجر الآن الاحتفال بالعرض الأولي لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker من خلال الموضوع، والتفاعلات، والملصقات، وتأثيرات الواقع المعزز الخاصة بالفيلم من خلال التطبيق.

وقال فيس بوك على المدونة الرسمية له :"لقد تعاونا أيضًا مع ديزني لإنشاء نسخة محدودة من تأثيرات الواقع المعزز التي ستجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم جزء من فيلم الحركة عندما يجرون مكالمات فيديو عبر ماسنجر، ويلتقطون صورا باستخدام كاميرا التطبيق".

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وقد أضاف فيس بوك تأثير سرعة الضوء Lightspeed Effect والذى سيسمح للمستخدمين بالسفر إلى عالم جديد كليًا، ومع تأثير Cockpit Effect سيكون بالإمكان السفر عبر المجرات.

وكشفت الشركة أنه يمكن تفعيل موضوع الدردشة الخاص بفيلم Star Wars الجديد من خلال فتح دردشة مسنجر، ثم الضغط على اسم الدردشة في الزاوية العليا لفتح الإعدادات، ثم اختيار theme، حيث يمكن العثور على موضوع Star Wars.