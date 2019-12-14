شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يضعون الخريطة الأكثر دقة لمعالم الأرض تحت جليد أنتاركتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشئ العلماء الخريطة الأكثر دقة حتى الآن للأرض الواقعة تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا لمساعدتهم على التنبؤ بتأثير تغير المناخ على القارة المتجمدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول علماء الجليد في جامعة كاليفورنيا في إيرفين، إنها الخريطة الأكثر دقة للقارة التي التى تم إنشاؤها على الإطلاق وتكشف عن مخطط الأرض تحت الصفائح الجليدية.

ويقولون إن مشروع BedMachine ساعدهم في تحديد المناطق التي ستكون أكثر أو أقل عرضة للانصهار مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.



خريطة الارض تحت انتاركتيكا

وقد تمكنوا أيضًا من تحديد أي الأنهار الجليدية التي تحتوي على أرض تحتها، وما هو شكلها وما هو تأثيره على الجليد فوقه.

وكان أحد أكثر الاكتشافات إثارة للانتباه هو اكتشاف أن الوادي أسفل النهر الجليدى دينمان في شرق القارة القطبية الجنوبية أعمق بكثير مما كان يعتقد سابقًا.

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وأكد الفريق أن وادي دينمان يبلغ ارتفاعه 11482 قدمًا (3500 مترًا) تحت مستوى سطح البحر ، مما يجعله أعمق نقطة على الأرض لا تغطيها المياه السائلة.

واكتشف فريق مشروع BedMachine أيضًا تلالًا مستقرة تعمل على حماية الجليد المتدفق وقياسات الأحجار الكريمة التي تزيد من خطر ذوبان الجليد السريع في الأنهار الجليدية Thwaites و Pine Island.

استخدم الفريق معلومات عن سماكة الجليد من 19 معهدًا بحثيًا يعود تاريخها إلى أكثر من 50 عامًا، واستخدم مبدعو BedMachine أيضًا قياسات من حملات تشغيل IceBridge التابعة لناسا، بالإضافة إلى سرعة تدفق الجليد والمعلومات الزلزالية عند توفرها.

ويتضمن IceBridge استخدام أسطول الطائرات لالتقاط صور للجليد القطبي من أجل فهم الروابط بين المناطق القطبية ونظام المناخ العالمي.