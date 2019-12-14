كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة أبل تصدر تحديث “watchOS 6.1.1”

متابعة-سنيار: أصدرت Apple عددا من تحديثات البرامج هذا الأسبوع، بما في ذلك iOS 13.3 و iPadOS 13.3 و macOS 10.15.2، كما أصدرت تحديثًا لبرنامج Apple Watch ، watchOS 6.1.1.

توفر watchOS 6.1.1 الجديد مجموعة من إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء على Apple Watch.

لا يبدو أنه يحتوي على أي ميزات جديدة، بل تحسينات في الأداء وإصلاح الأخطاء، وهو متاح للتنزيل من Apple Watch اعتبارًا من الآن.

يمكنك تثبيته على جهازك من خلال الانتقال إلى عام> تحديث البرنامج على تطبيق Apple Watch على جهاز iPhone الخاص بك.

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كما هو الحال مع معظم التحديثات التي جاءت منذ إصدار iOS 13 قبل شهرين، فتحديث iOS 13.3 الجديد يركز في الأساس على إصلاح جميع الأخطاء التي لا تزال تصيب نظام التشغيل.

بغض النظر عن تلك الإصلاحات، فهذا التحديث الجديد يوفر أيضا خيارات إضافية لعناصر تحكم الوالدين في قائمة ” Screen Time “، والتي تتيح لك التحكم في من يمكنه الإتصال بأطفالك أوFaceTime أو التراسل.

يمكنك أيضا إدارة جهات الإتصال التي تظهر على أجهزة أطفالك، وهناك بعض خيارات التخطيط الجديدة بالإضافة إلى القدرة على الإعجاب وعدم الإعجاب بالمنشورات في تطبيقApple News.