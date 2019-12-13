شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز محمد بن راشد يهنئ رائد الفضاء هزاع المنصورى بميدالية "ناسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هنأ مركز محمد بن راشد للفضاء، رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصورى بمناسبة حصوله ميدالية الخدمة العامة المتميّزة" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والذى يعتبر أول من نفذ مهمة علمية إماراتية فى محطة الفضاء الدولية، ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

وقال مركز محمد بن راشد :" نبارك لرائد الفضاء هزاع المنصوري بمناسبة حصوله على "ميدالية الخدمة العامة المتميّزة" من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والتي تُقدَّم لأصحاب الإنجازات المتميّزة، والتي تترك أثراً عميقاً على نجاح مهمّات ناسا".

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يذكر أن "المنصورى" أجرى خلال تواجده فى محطة الفضاء الدولية 31 تجربة علمية، بينها 16 تجربة بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، و15 تجربة مستوحاة من المناهج الدراسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.