تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن وحدات تحكم The Xbox Series X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أن كشفت شركة مايكروسوفت عن أجهزة Xbox Series X كشفت أيضاً عن وحدات التحكم اللاسلكية الجديدة التي ستأتي مع الجهاز والتي لا يختلف تصميمها كثيراً عن وحدات Xbox One الحالية مع الأحتفاظ أيضا ببعض الميزات الهامة مع وجود بعض التعديلات والتي قد تكون مفيدة.

حيث تؤكد شركة مايكروسوفت أن شكل وحجم الجهاز قد تم التعديل عليهما لأستيعاب مجموعة أكبر من الأشخاص فهي ستصدر أصغر قليلاً عن ذي قبل يالإضافة إلى أنه سيكون هناك ميزة جديدة متمثلة في زر “Share” على غرار PS4 والمفترض أن يساعد في تسهيل عمليات التقاط الصور واللعب، بالإضافة إلى إعادة تصميم D-pad والمستوحاة من Elite controller، كل هذا بالإضافة إلى توافقها مع كلاً من أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام Windows وأجهزة Xbox One.

المصدر

اعلان

