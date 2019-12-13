Motorola One Power هو أحدث هاتف ذكي يبدأ بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة موتورولا بإختبار تحديث Android 10 للهاتف Motorola One Power قبل شهر من الآن، والآن قررت شركة موتورولا إصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لملاك هذا الهاتف. بعض ملاك Motorola One Power أكدوا أنهم بدأوا فعلاً في تلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر. في الواقع، صفحة الدعم على الموقع الرسمي لشركة موتورولا تقول أن الهاتف Motorola One Power بدأ بتلقي تحديث Android 10 المستقر في اليوم 10 ديسمبر.

تحديث Android 10 للهاتف Motorola One Power يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، والإصلاحات الأمنية لشهر ديسمبر، فضلا عن بعض التحسينات والإصلاحات لأداء وإستقرار نظام التشغيل في الهاتف.

تقول شركة موتورولا أن تحديث Android 10 هذا سيشق طريقه إلى كافة ملاك الهاتف Motorola One Power بحلول اليوم 10 يناير. وبالتالي، هذا يعني أن هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.