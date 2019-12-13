توقعات بحصد AirPods لـ 4 مليارات دولار من العائدات الفصلية لشركة آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في البداية، تم السخرية من سماعات AirPods عندما تم إطلاقها لأول مرة بسبب سعرها وتصميمها، ولكن على الرغم من السخرية التي تعرضت لها في البداية، سرعان ما إكتسبت شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. إلى أي حد بلغ نجاحها؟ حسنًا، وفقا لمذكرة بحثية حديثة صادرة عن Asymco، فقد تكون سماعات AirPods في طريقها للتغلب على مبيعات iPod خلال ذروتها.

يقول التقرير أنه إستنادًا إلى الإتجاهات الحالية وشعبية الجهاز، يمكن أن تقف سماعات AirPods قريبًا وراء نحو 4 مليارات دولار من إيرادات آبل الفصلية، وهي العائدات التي كانت تحصدها أجهزة iPod لشركة آبل أثناء ذروتها في العام 2007. على إفتراض أن هذا صحيح، فهذا يمثل تغيير كبير لشركة آبل، على الرغم من أنه لا يمثل مفاجأة.

تردد في الأونة الأخيرة أن شركة آبل قد باعت ما يصل إلى 3 ملايين وحدة خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الشكر بفضل الإقبال الكبير على المنتجات الإلكترونية الإستهلاكية خلال يومي Black Friday و Cyber Monday. سمعنا في شهر نوفمبر الماضي أيضًا أن شركة آبل كانت تتطلع إلى مضاعفة إنتاج AirPods Pro.

Advertisements

كانت هناك أيضًا شائعات في الآونة الأخيرة تشير إلى أن شركة آبل قد تفكر فعلاً في إرفاق سماعات AirPods مع هواتف iPhone المستقبلية، على الرغم من أننا نتخيل أن هذه الخطوة ستجعل الشركة تفقد جزءًا كبيرًا من العائدات.