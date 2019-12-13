مايكروسوفت تكشف عن تصاميم جديدة لشعار ويندوز و100 أيقونة أخرى

تعمل شركة مايكروسوفت على إطلاق تصميم جديد لشعار (ويندوز) Windows، بالإضافة إلى أيقونات العديد من تطبيقات نظام التشغيل.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت التوجه نحو إطلاق تصاميم جديد لمنصاتها قبل نحو عام، وكانت البداية مع الأيقونات الجديد لحزمة تطبيقات (أوفيس) Office المكتبية، والآن بدأت الشركة إعادة تصميم أكثر من 100 أيقونة بشكل يتماشى مع الألوان، والمواد، واللمسات الجديدة.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري عن إطلاق تصميم جديد لتطبيقاتها المكتبية على الأجهزة المحمولة، وذلك في مسعى منها لتعزيز تجربة المستخدمين الإنتاجية على هذه الأجهزة.

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وجمعت مايكروسوفت في التصميم الجديد بين نظام التصميم Fluent Design، وتقنية Fluid Framework. وقالت وقتئذ في تدوينة: “إننا متحمسون اليوم لكشف النقاب عن إعادة تصميم تطبيقاتنا المحمولة الرائدة”. وأضافت: “لقد أعدنا تصميم Outlook، و OneDrive، و Word، و Excel، و PowerPoint. يمكنك أيضًا توقع إصدارات جديدة من Teams، و Yammer، و Planner قريبًا. إن عمليات إعادة التصميم هذه تساهم في جهود الشركة الأوسع لرفع إنتاجية الأجهزة المحمولة إلى المستوى التالي”.

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يُشار إلى أن شركة مايكروسوفت تسير من خلال تغيير تصميم تطبيقاتها على مختلف المنصات على خطى جوجل التي تعتمد في منتجاتها لغة تصميم واحدة باسم Material Design. أما مايكروسوفت فهي تعتمد نظام Fluent Design الذي يجعل تطبيقاتها شبيهة بتصميم نظام ويندوز 10. أما Fluid Framework، فهي تقنية جديدة من مايكروسوفت لتقديم أفضل تجربة للأجهزة المحمولة.

وكشفت مايكروسوفت عن تعديل بسيط على تصميم شعار نظام ويندوز كجزء من الإعلان عن نظام (ويندوز 10إكس) Windows 10X في وقت سابق من العام الحالي. وقد صُمم هذا النظام للعمل على الأجهزة الثنائية الشاشة.